В Пентагоне не увидели связи между ХАМАС и КНДР

Как заявила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх, "они по отдельности представляют разные угрозы безопасности для своих регионов и национальной безопасности" Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. США не видят никакой связи между радикальным палестинским движением ХАМАС и КНДР. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы не видим никакой корреляции между ХАМАС и КНДР. Они по отдельности представляют разные угрозы безопасности для своих регионов и нашей национальной безопасности, но я не видела связи между ХАМАС и КНДР <...>. Мы продолжим следить за этим", - сказала она.

Ранее обозреватель Ли Гван Сона в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи, отметил, что утверждения о том, что боевики ХАМАС якобы использовали вооружение производства КНДР при нападении на Израиль, лишены оснований и являются частью американской пропаганды против народной республики. Аналитик отметил, что США "снова прибегают к излюбленной черной пропагандистской кампании" против народной республики, пытаясь увязать Пхеньян с ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее американское радио "Свободная Азия" со ссылкой на видео выступила с утверждением, что боевики ХАМАС, предположительно, могли использовать гранатометы F-7 производства КНДР.