Белый дом отверг предложение республиканцев по расходам на Израиль, Украину, защиту границ

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер отметила, что в предложении республиканцев отсутствуют многие важные положения

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Белый дом отверг предложение республиканцев в Сенате Конгресса о дополнительном финансировании Израиля, Украины и защиты американских границ. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Республиканцы в Сенате выдвинули законопроект о границах. Мы определенно считаем, что если они настроены серьезно, то они должны провести с нами серьезное обсуждение. Мы не считаем выдвинутый законопроект достаточно серьезным", - сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что в предложении республиканцев отсутствуют многие важные положения, например о пути к получению гражданства. "Многие фундаментальные вещи отсутствуют, и мы хотим провести серьезный разговор, но для этого нам потребуется, чтобы они выдвинули что-то более серьезное", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее лидер республиканского меньшинства в верхней палате американского Конгресса Митч Макконнелл заявил, что Сенат вряд ли одобрит предложение президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании помощи Израилю и Украине без эффективного решения пограничного вопроса.

В понедельник республиканцы в Сенате выступили с предложением о безопасности границ, которое назвали обязательным условием для одобрения запроса Байдена о дополнительном финансировании помощи Израилю и Украине. По данным агентства Associated Press, законопроект усложнит возможность соискателям убежища доказать, что они спасаются от преследования по политическому, религиозному или расовому признаку. Проект также предусматривает задержание семей на границе и требует от соискателей подавать заявление на получение убежища в официальном пункте их прибытия в США.

Администрация США направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.