Красный Крест заявил о попытках убедить ХАМАС разрешить посетить заложников

Президент организации Мирьяна Сполярич отметила, что комитет готов содействовать в любой операции по освобождению захваченных людей

ЖЕНЕВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) не оставляет попыток убедить ХАМАС разрешить посетить заложников. Об этом заявила президент гуманитарной организации Мирьяна Сполярич.

"Заложники должны быть немедленно освобождены. Они не имеют никакой роли в этом конфликте, и мы повторяем наше предложение содействовать в качестве нейтрального игрока любой будущей операции по их освобождению", - отметила Сполярич. "Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы убедить ХАМАС и всех, кто имеет влияние, позволить сотрудникам МККК посетить заложников", - подчеркнула глава организации.

Сполярич привлекла внимание мирового сообщества к страданиям детей в охваченных боями районах. "Среди наиболее шокирующих последствий - агония, которую пришлось пережить детям. Детей вырвали из семей и удерживают в заложниках. В Газе хирурги МККК лечат малышей, чья кожа обуглилась в результате обширных ожогов", - напомнила президент Красного Креста. "Образы страдающих, погибших и раненых детей будут преследовать всех нас. Это моральный провал", - резюмировала она.