7 ноября, 20:41
Палестино-израильский конфликт

Красный Крест заявил о попытках убедить ХАМАС разрешить посетить заложников

Президент организации Мирьяна Сполярич отметила, что комитет готов содействовать в любой операции по освобождению захваченных людей

ЖЕНЕВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) не оставляет попыток убедить ХАМАС разрешить посетить заложников. Об этом заявила президент гуманитарной организации Мирьяна Сполярич.

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"Заложники должны быть немедленно освобождены. Они не имеют никакой роли в этом конфликте, и мы повторяем наше предложение содействовать в качестве нейтрального игрока любой будущей операции по их освобождению", - отметила Сполярич. "Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы убедить ХАМАС и всех, кто имеет влияние, позволить сотрудникам МККК посетить заложников", - подчеркнула глава организации.

Сполярич привлекла внимание мирового сообщества к страданиям детей в охваченных боями районах. "Среди наиболее шокирующих последствий - агония, которую пришлось пережить детям. Детей вырвали из семей и удерживают в заложниках. В Газе хирурги МККК лечат малышей, чья кожа обуглилась в результате обширных ожогов", - напомнила президент Красного Креста. "Образы страдающих, погибших и раненых детей будут преследовать всех нас. Это моральный провал", - резюмировала она. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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