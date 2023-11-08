Президент Перу назначила нового главу МИД после несостоявшейся встречи с Байденом

Министром иностранных дел стал Хавьер Гонсалес-Олаэчеа, который в разное время работал в качестве советника в министерствах труда, энергетики и внутренних дел

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Перу Дина Болуарте назначила Хавьера Гонсалеса-Олаэчеа министром иностранных дел вместо Аны Сесилии Герваси, подавшей в отставку после несостоявшейся встречи главы государства с американским коллегой Джо Байденом во время поездки в Вашингтон. Церемония принятии присяги нового главы внешнеполитического ведомства прошла во вторник.

Как пишет на своем сайте радиостанция RPP, Гонсалес-Олаэчеа в разное время работал в качестве советника в министерствах труда, энергетики и внутренних дел.

В понедельник Герваси подала в отставку на фоне критики по поводу несостоявшейся встречи Болуарте и Байдена. Ранее парламент Перу разрешил главе государства покинуть страну ради визита в США. В обосновании необходимости поездки правительство указало якобы планировавшуюся встречу с главой Белого дома.

Поездка Болуарте в Соединенные Штаты была приурочена к встрече лидеров Американского партнерства (Americas Partnership for Economic Prosperity), которая прошла в Вашингтоне на прошлой неделе.