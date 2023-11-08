WP: военный 128-й бригады ВСУ после удара по ней обвинил командование в ошибке

Военнослужащий рассказал газете, что бригада "расслабилась", из-за чего оказалось легко нанести им поражение

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Украинский военный из 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинил командование в ошибке в свете удара по ней во время построения.

"Это ошибка командования, поскольку оно должно было сказать: "Хорошо, давайте раздадим награды людям по подразделениям и давайте соберемся в окопах", - приводятся слова военного в публикации газеты The Washington Post. "Короче, мы просто расслабились и не составило большого труда нас разнести", - добавил он.

По словам военного, имя которого не приводится, есть сведения, согласно которым при ударе были уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, в том числе "много офицеров".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ отстранен на время расследования обстоятельств удара по военным во время построения. "Командир бригады отстранен на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

В понедельник издание "Общественное" со ссылкой на источники в бригаде сообщило, что командир Дмитрий Лысюк остался жив, так как опоздал на награждение военных и приехал через несколько минут после удара.

По данным Telegram-каналов, удар был нанесен во время торжественного построения военнослужащих на подконтрольной Киеву части Запорожской области в относительной близости к линии боевого соприкосновения. На официальном уровне украинские власти не сообщали о потерях, однако депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявлял, что 28 военнослужащих погибли, 53 получили ранения. 128-я бригада подтверждала гибель 19 своих бойцов.