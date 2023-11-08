Эксперт заявил, что США скрывают детали поставок оружия Израилю из-за гибели гражданских

Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Уильям Хартунг указал, что американские должностные лица объясняют такое намеренное отсутствие прозрачности нежеланием нанести ущерб безопасности еврейского государства

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Администрация США не приводит подробные данные о военной помощи Израилю, поскольку не желает привлекать внимание к гибели гражданского населения в секторе Газа вследствие применения американских вооружений. Такое мнение выразил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси (в Вашингтоне) Уильям Хартунг, специализирующийся на вопросах, касающихся поставок вооружений.

"Утверждение, что предоставление большего объема этой информации нанесет какой-либо ущерб израильской операционной безопасности, является прикрытием с целью ограничения сведений о типах вооружений, поставляемых Израилю, и об их применении", - привело во вторник интернет-издание The Intercept слова Хартунга. В материале констатируется, что Вашингтон публикует подробные сведения о поставках оружия на Украину, но о военной помощи Израилю раскрывает очень мало информации. Американские должностные лица объясняют это нежеланием нанести ущерб безопасности еврейского государства.

"Я думаю, цель намеренного отсутствия прозрачности относительно того, какие вооружения США поставляют Израилю на ежедневной основе, связана с более широкой политикой [вашингтонской] администрации, направленной на преуменьшение масштабов того, как Израиль использует эти вооружения для совершения военных преступлений и убийства гражданского населения в Газе", - добавил Хартунг. "Хотя Израиль, конечно, имеет право защищаться от подобных ужасных атак со стороны ХАМАС, его ответные действия - бомбардировка и блокада всей территории, на которой находятся 2 млн человек, при одновременном убийстве тысяч невинных людей - независимые эксперты называли военными преступлениями", - подчеркнул Хартунг.

По его мнению, "с политической точки зрения раскрытие всех подробностей о вооружениях, предоставляемых израильским военным, является деликатным вопросом". Эксперт объясняет это тем, что часть американского оружия, "безусловно, будет использована при незаконных атаках на гражданских лиц по мере продолжения войны".

В материале также приводится мнение отставного американского генерала, который ранее работал в регионе. По его словам, США не желают подробно сообщать о поставках вооружений Израилю, поскольку их применение может приводить к гибели мирных жителей.