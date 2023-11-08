Экс-премьер Израиля считает, что Нетаньяху эмоционально уничтожен

Эхуд Ольмерт заявил, что взятие Израилем под контроль сектора Газа будет ошибкой

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт считает, что действующий премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху был "эмоционально уничтожен" из-за неудач в сфере нацбезопасности и сейчас заблуждается в ситуации с сектором Газа. Об этом он заявил европейскому изданию Politico.

Бывший лидер Израиля считает, что нынешний премьер находился в состоянии "нервного срыва", стремясь избежать отставки из-за неспособности защитить нацбезопасность от атак радикального палестинского движения ХАМАС, пишет газета. "[Нетаньяху] эмоционально уничтожен, это точно. <...> [Он] всю жизнь работал так, будто он "мистер безопасность", - заявил изданию Ольмерт. "Каждую минуту, когда он остается премьер-министром, он представляет опасность для Израиля. <...> Я уверен, что американцы понимают, что он в плохой форме", - также добавил он.

Ольмерт считает, что взятие Израилем под контроль сектора Газа будет ошибкой. "Не в интересах Израиля следить за безопасностью Газы. В наших интересах иметь возможность защищаться иначе, чем мы это делали до теракта 7 октября. Но снова контролировать Газу? Нет", - заявил Ольмерт Politico.