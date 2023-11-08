ЕК заявила об ожидании от Сербии следования санкционной политике Брюсселя

По данным отчета Еврокомиссии, Евросоюз надеется, что Белград присоединится к ограничительным мерам в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Евросоюз ожидает, что Сербия в приоритетном порядке начнет следовать санкционной политике сообщества в отношении России. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии (ЕК) по евроинтеграции Сербии.

"Сербия по-прежнему не присоединялась к ограничительным мерам ЕС в отношении России и большинству заявлений верховного представителя ЕС по этому поводу. Ожидается, что Сербия в приоритетном порядке улучшит свое соответствие общей внешней политике и политике безопасности ЕС, в том числе ограничительным мерам ЕС, и воздержится от действий, которые идут вразрез с позициями ЕС по внешней политике", - отмечается в отчете.

ЕК подчеркивает, что "уровень согласия Сербии с соответствующими заявлениями и решениями ЕС составлял 46% в 2022 году и 51% в августе 2023 года". "Некоторые действия и заявления Сербии противоречили внешнеполитическим позициям ЕС", - добавили в ЕК.

Как заявил ранее президент Сербии Александар Вучич, страна не откажется от евроинтеграции, но это не помешает ей сохранить традиционные отношения с Россией и Китаем. До этого глава государства подчеркивал, что самостоятельная позиция Сербии и отказ от присоединения к санкционной политике, направленной против России, позволили республике укрепить репутацию свободной и независимой страны. Вучич отдельно отмечал, что в связи с давлением по санкционному вопросу ситуация очень напряженная. Он пообещал прямо сказать гражданам, когда Сербия окажется не в силах воздерживаться от введения санкций.