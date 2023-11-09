9 ноября, 09:42
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган обвинил Запад в лицемерии и молчаливом наблюдении за "резней в Газе"

Президент Турции призвал страны Организации экономического сотрудничества к совместным усилиям для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинили страны Запада в лицемерии и проявлении политики двойных стандартов на фоне кризиса в Газе.

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"Западные страны во главе с США ограничились молчаливым наблюдением за резней в Газе на расстоянии. Они слишком слабы, чтобы призывать к прекращению огня. <…> Те, кто закрывает глаза на сжигание священного Корана, терпеть не могут флаг Палестины. Примеры лицемерия, которые мы наблюдаем после 7 октября, можно приумножить", - сказал Эрдоган на саммите Организации экономического сотрудничества (ОИС) в Ташкенте.

Он призвал страны ОИС к совместным усилиям для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. "Если мы, страны ОИС, как представители мусульманского мира не возвысим сегодня свой голос, когда еще сможем сделать это?" - заявил турецкий лидер. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп Тайип
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