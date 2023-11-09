ХАМАС заявило, что Нетаньяху заблокировал освобождение заложников с двойным гражданством

Один из лидеров радикального движения Усама Хамдан утверждает, что Израиль должен остановить "наземное наступление, освободить пленных, разрешить доступ гуманитарной помощи и прекратить осаду сектора Газа"

МАДРИД, 9 ноября. /ТАСС/. Один из лидеров радикального движения ХАМАС Усама Хамдан утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "заблокировал" освобождение заложников с двойным гражданством из сектора Газа.

"Мы были готовы освободить заложников с двойным паспортом, но в последний момент Нетаньяху отказался от этого, об этом нам сообщил посредник", - сказал Хамдан в интервью газете El Mundo. "Мы согласились на все переговоры и внезапно, за день до начала наземного вторжения, Нетаньяху заблокировал соглашение", - отметил он.

"Конечно, мы хотим освободить заложников и наших пленных, но это одно из сражений в долгой борьбе с оккупацией", - отметил член политбюро ХАМАС. По его версии, Израиль должен остановить "наземное наступление, освободить пленных, разрешить доступ гуманитарной помощи и прекратить осаду [сектора Газа]".