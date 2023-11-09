9 ноября, 17:18,
обновлено 9 ноября, 17:36

Байден отвергнет законопроект, который будет содержать помощь Израилю без средств Киеву

Президент США Джо Байден . EPA-EFE/ SHAWN THEW
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/ SHAWN THEW

Об этом сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отвергнет возможный законопроект Конгресса о выделении помощи только Израилю без средств для Украины. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

"Довольно тяжело углубляться в гипотезы, когда мы еще не видели самого законопроекта. Но я думаю, что мы не оставили никаких неопределенностей в отношении нашей позиции, которая заключается в том, что мы хотим видеть, как Конгресс продвигается вперед в финансировании важнейших приоритетов. <...> Поэтому мы заявили, что не примем отдельный законопроект, касающийся только Израиля, который оставляет Украину без поддержки <...>", - отметила она, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Иллинойс. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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