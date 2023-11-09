США считают, что администрация Палестины будет "играть какую-то роль" в управлении Газой

Как отметили в Белом доме, Палестинская национальная администрация является органом власти на Западном берегу реки Иордан

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Палестинская национальная администрация в перспективе будет "играть какую-то роль" в управлении сектором Газа. Об этом заявила журналистам на борту президентского самолета первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

"Палестинская национальная администрация является органом власти на Западном берегу [реки Иордан], и мы ожидаем, что они будут играть здесь [в секторе Газа] какую-то роль в будущем", - сказала она.

Далтон также напомнила о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о праве палестинцев на самоопределение. "Они заслуживают права голоса в вопросе о том, как будет выглядеть их будущее правительство", - подчеркнула она.