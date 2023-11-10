10 ноября, 03:05
Палестино-израильский конфликт

Израиль создал ресурс для жалоб жителей Газы на ХАМАС

Предполагается, что таким образом можно будет сообщать о препятствовании радикального движения перемещению граждан на юг анклава, передает газета The Jerusalem Post

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильская армия создала информационный канал для жителей сектора Газа, с помощью которого они могут уведомлять о гуманитарных нарушениях со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

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"Поделитесь с нами в Telegram-аккаунте по прикрепленному номеру, если ХАМАС мешает вам перемещаться на юг", - приводит издание слова представителя Армии обороны Израиля полковника Авичая Адраи.

Соответствующий номер телефона размещен на официальных военных ресурсах, отмечает газета. "Вчера мы опубликовали имя и должность Ахмеда Циама - командира ХАМАС, который помешал тысячам тех, кто укрылся в специализированной больнице "Ар-Рантиси" в городе Газа, перебраться на юг через реку Газа и защитить себя. Сегодня мы раскрываем еще одно доказательство попыток ХАМАС - запись разговора между двумя жителями Газы, которые говорят то, что вы все знаете: ХАМАС насильно препятствует эвакуации жителей из северной части сектора Газа, чтобы они остались живым щитом для террористов", - сказал Адраи.

The Jerusalem Post утверждает, что с самого начала конфликта израильская армия делала все для спасения жителей Газы. Для этого военнослужащие якобы звонили жителям сектора по телефону перед нанесением авиаударов и просили их эвакуироваться из определенных районов. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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