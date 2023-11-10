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обновлено 10 ноября, 07:34
Палестино-израильский конфликт

Турция предложила США увеличить число пропускаемых в Газу грузовиков

Американская сторона отреагировала на это положительно, отметил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган

СТАМБУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Анкара предложила Вашингтону увеличить количество пропускаемых в сутки в Газу машин с гуманитарной помощью с нынешних 20-30 до 500, американская сторона отреагировала на это положительно. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

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"Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен побывал в Турции и провел встречи с нашим министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Наш министр сделал несколько предложений. Что именно? Сейчас каждый день [в Газу] проезжает 20-30 грузовиков. Конечно, это не гуманитарная помощь. Было предложено увеличить это число как минимум до 500 грузовиков. Наш министр передал мне, что США к этой инициативе отнеслись положительно. Мы надеемся, что если инициатива с 500 грузовиками заработает, это принесет некоторое облегчение. Потому что лекарства, продукты питания, особенно вода, здесь [в Газе] крайне необходимы", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также сообщил о необходимости скорейшего решения проблемы с нехваткой в Газе машин скорой помощи. "Мы будем интенсивно решать проблему нехватки этих машин. Мы также примем меры, сотрудничая с некоторыми странами в области медицины, продовольствия, - отметил турецкий президент. - Нам нужны конкретные шаги, а не героическая риторика и пустые гуманитарные шоу". 

Теги:
СШАТурцияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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