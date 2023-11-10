СМИ: в Газу через КПП "Рафах" вошли восемь представителей ООН и "Врачей без границ"

По сведениям портала Al-Youm as-Sabia, ранее из анклава через контрольно-пропускной пункт на территорию Египта эвакуировали 717 человек

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Восемь представителей ООН и гуманитарной организации "Врачи без границ" вошли на территорию блокированного сектора Газа. Об этом сообщил новостной портал Al-Youm as-Sabia.

По его данным, представители международных организаций перешли границу между Египтом и Газой через наземный переход "Рафах".

Как указывает портал, минувшим днем из палестинского анклава через КПП "Рафах" на территорию Египта были эвакуированы 717 человек, среди них 695 лиц с двойным гражданством и 22 раненых, которые были распределены в госпитали городов Эль-Ариш и Исмаилия.

Отмечается также, что на сегодняшний день в палестинский анклав въехал 821 грузовик с гуманитарной помощью для жителей Газы. Кроме того, в сектор переправлено в общей сложности 12 машин скорой помощи, которые смогут частично заменить специальные медицинские автомобили, которые были уничтожены в результате атак израильских сил.

Ожидается, что 10 ноября почти 600 человек, имеющих гражданство иностранных государств или двойное гражданство, смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах".