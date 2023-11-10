В ООН готовы нарастить поставки гумпомощи в Газу в случае открытия дополнительных КПП

В организации назвали нынешнюю систему "очень громоздкой"

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. ООН готова значительно увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, но для этого необходимо открытие дополнительных пропускных пунктов.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента ТАСС заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы будем готовы [увеличить поставки гуманитарной помощи], - сказал он. - Нынешняя система очень громоздкая в том смысле, что грузовикам приходится ехать два часа на юг, где они проходят проверки и затем едут обратно два часа к КПП "Рафах". Это очень трудоемкий процесс, и открытие нескольких дополнительных КПП очень сильно помогло".