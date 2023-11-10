NBC: спецслужбы Израиля считают, что больницу "Аш-Шифа" обстреляли из сектора Газа

Как сообщил телеканал, армия страны проводит "крупную проверку своих оперативных систем и разведданных" в связи с обстрелом

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Удар по больнице "Аш-Шифа" был нанесен группой боевиков с территории сектора Газа. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя службы безопасности Израиля.

По его информации, снаряд был запущен боевиками из сектора Газа, но из-за неисправности попал в больницу. Представитель службы безопасности Израиля заявил, что армия страны проводит "крупную проверку своих оперативных систем и разведданных" в связи с обстрелом, утверждает телеканал.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что по меньшей мере шесть палестинцев погибли вследствие удара по территории, прилегающей к больнице "Аш-Шифа" в городе Газа, и заявило, что обстрел произвела израильская армия.