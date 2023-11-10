10 ноября, 18:34
Палестино-израильский конфликт

NBC: спецслужбы Израиля считают, что больницу "Аш-Шифа" обстреляли из сектора Газа

Как сообщил телеканал, армия страны проводит "крупную проверку своих оперативных систем и разведданных" в связи с обстрелом

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Удар по больнице "Аш-Шифа" был нанесен группой боевиков с территории сектора Газа. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя службы безопасности Израиля.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

По его информации, снаряд был запущен боевиками из сектора Газа, но из-за неисправности попал в больницу. Представитель службы безопасности Израиля заявил, что армия страны проводит "крупную проверку своих оперативных систем и разведданных" в связи с обстрелом, утверждает телеканал.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что по меньшей мере шесть палестинцев погибли вследствие удара по территории, прилегающей к больнице "Аш-Шифа" в городе Газа, и заявило, что обстрел произвела израильская армия. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация