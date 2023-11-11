СМИ: армию Израиля остановили в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе

Несколько подразделений ЦАХАЛ попали в засаду, пишет агентство Tasnim

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в результате ожесточенных боев были остановлены палестинскими силами в районе медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, бойцы палестинских формирований дали ожесточенный отпор израильским военным "более чем на пяти направлениях в городе Газа". Агентство отмечает, что была сформирована "мощная линия обороны, остановившая продвижение оккупационных [израильских] сил к медицинскому центру "Аш-Шифа", <…> а отдельные подразделения Армии обороны Израиля попали в засаду", в результате чего несколько ее военнослужащих были убиты. Кроме того, Tasnim сообщает об уничтожении танков израильских вооруженных сил.

Ранее иранское новостное агентство ISNA сообщало, что из-за ожесточенных боев в непосредственной близости от здания больницы персонал не может покинуть ее даже для захоронения погибших. Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, в медицинском комплексе было полностью отключено электричество. Восстановить подачу электроэнергии удалось только в отделении неотложной помощи "Аш-Шифы".