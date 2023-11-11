Минздрав Палестины сообщил о полном прекращении работы 20 из 35 больниц в Газе

По данным ведомства, в медицинском центре "Аш-Шифа" многим пациентам "угрожает медленная смерть из-за отсутствия необходимых лекарств"

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. 20 из 35 имеющихся больниц сектора Газа полностью прекратили свою деятельность. Об этом сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

"В секторе Газа полностью закрыты и прекратили работу 20 из 35 больниц", - указала министр, слова которой привел телеканал Al Hadath. Кайле отметила, что в медицинском центре "Аш-Шифа" многим пациентам "угрожает медленная смерть из-за отсутствия необходимых лекарств".

Ранее Минздрав сектора Газа заявил о приостановке операций в медицинском центре "Аш-Шифа" после использования всего топлива.