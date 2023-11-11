11 ноября, 12:50
Палестино-израильский конфликт

Аббас призвал провести конференцию по защите прав палестинцев и восстановлению Газы

Палестинский лидер также призвал "к мобилизации международной поддержки, чтобы дать возможность институтам Государства Палестина выполнять свои обязанности, в том числе по восстановлению Газы"

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал Совет Безопасности ООН утвердить полноправное членство Палестины во всемирной организации, а также провести международную мирную конференцию, посвященную восстановлению Газы и защите прав палестинского народа.

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"Призываем Совет Безопасности утвердить полноправное членство Государства Палестина и провести международную мирную конференцию, посвященную обеспечению международной защиты палестинского народа, включая восстановление сектора Газа, а также решение проблемы беженцев", - сказал Аббас. Он выступал в Эр-Рияде на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в Газе.

Аббас также призвал "к мобилизации международной поддержки, чтобы дать возможность институтам Государства Палестина выполнять свои обязанности, в том числе по восстановлению Газы". Палестинская национальная администрация, по его словам, "готова ко всеобщим парламентским и президентским выборам, которые охватят всю территорию Палестины, включая Иерусалим".

Внеочередной совместный саммит ЛАГ и ОИС, созванный по просьбе Палестины, открылся в столице Саудовской Аравии с целью выработать коллективную позицию арабских и исламских стран по нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтАббас, Махмуд
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