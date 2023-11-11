Асад призвал арабские страны свернуть контакты с Израилем, чтобы остановить бои в Газе

Президент Сирии считает необходимыми "эффективные шаги, а не словесную риторику"

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Арабские страны должны прекратить политический процесс с Израилем, чтобы остановить боевые действия в секторе Газа. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

"В данный момент нужны эффективные шаги, а не словесная риторика, чтобы остановить эту войну, и у арабских стран имеются для этого политические инструменты, - подчеркнул он, выступая в Эр-Рияде на совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа. - Арабы как минимум должны пойти на свертывание всех политических контактов с сионистским образованием (Израиль - прим. ТАСС)".

По словам сирийского лидера, провал мирных усилий на Ближнем Востоке привел к росту агрессии со стороны Израиля, что вылилось во вторжение его войск в сектор Газа. "Для палестинцев сейчас важнее всего обеспечить международную защиту от истребления, а после этого наладить гуманитарную помощь", - отметил Асад.

По мнению президента, палестинское сопротивление "установило новую реальность на Ближнем Востоке и изменило соотношение сил в регионе".