11 ноября, 13:41,
обновлено 11 ноября, 14:19
Палестино-израильский конфликт

Асад призвал арабские страны свернуть контакты с Израилем, чтобы остановить бои в Газе

Президент Сирии считает необходимыми "эффективные шаги, а не словесную риторику"

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/.  Арабские страны должны прекратить политический процесс с Израилем, чтобы остановить боевые действия в секторе Газа. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

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"В данный момент нужны эффективные шаги, а не словесная риторика, чтобы остановить эту войну, и у арабских стран имеются для этого политические инструменты, - подчеркнул он, выступая в Эр-Рияде на совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа. - Арабы как минимум должны пойти на свертывание всех политических контактов с сионистским образованием (Израиль - прим. ТАСС)".

По словам сирийского лидера, провал мирных усилий на Ближнем Востоке привел к росту агрессии со стороны Израиля, что вылилось во вторжение его войск в сектор Газа. "Для палестинцев сейчас важнее всего обеспечить международную защиту от истребления, а после этого наладить гуманитарную помощь", - отметил Асад.

По мнению президента, палестинское сопротивление "установило новую реальность на Ближнем Востоке и изменило соотношение сил в регионе". 

Теги:
ПалестинаСирияПалестино-израильский конфликтИзраильАсад, Башар Хафез
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