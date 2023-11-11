Генсек ЛАГ: ближневосточный конфликт повторится без реализации принципа "двух государств"

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной повторится, если принцип "двух государств" не будет реализован. Такое мнение выразил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде, которую транслировал телеканал Al Ekhbariya.

"Если международное сообщество не будет двигаться к достижению этой цели [реализации принципа "двух государств"], то, к сожалению, мы будем наблюдать вооруженный конфликт в этом регионе раз за разом. Мы бы не хотели такого развития событий", - подчеркнул генсек ЛАГ, отвечая на вопрос журналиста.