11 ноября, 17:03,
обновлено 11 ноября, 17:28
Палестино-израильский конфликт

Генсек ЛАГ: ближневосточный конфликт повторится без реализации принципа "двух государств"

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной повторится, если принцип "двух государств" не будет реализован. Такое мнение выразил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде, которую транслировал телеканал Al Ekhbariya.

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"Если международное сообщество не будет двигаться к достижению этой цели [реализации принципа "двух государств"], то, к сожалению, мы будем наблюдать вооруженный конфликт в этом регионе раз за разом. Мы бы не хотели такого развития событий", - подчеркнул генсек ЛАГ, отвечая на вопрос журналиста. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГейт, Ахмед Абу, аль-
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