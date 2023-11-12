Армия Израиля ударила по ячейке и месту запуска ракет "Хезболлах"

Также в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили об ударах по инфраструктуре и военным постам организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по ячейке и месту, из которого запускала ракеты шиитская организация "Хезболлах" в ответ на запуск ракет по северу Израиля из Ливана. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Ранее сегодня (в субботу - прим. ТАСС) террористическая ячейка "Хезболлах" запустила несколько ракет из Ливана в район горы Хар-Дов на севере Израиля. В ответ самолет ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке и месту запуска [ракет] в Ливане", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Также пресс-служба армии Израиля сообщила о нанесении ударов по инфраструктуре и военным постам "Хезболлах" в Ливане.