11 ноября, 22:34
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля ударила по ячейке и месту запуска ракет "Хезболлах"

AP Photo/ Leo Correa, архив
© AP Photo/ Leo Correa, архив

Также в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили об ударах по инфраструктуре и военным постам организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по ячейке и месту, из которого запускала ракеты шиитская организация "Хезболлах" в ответ на запуск ракет по северу Израиля из Ливана. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Ранее сегодня (в субботу - прим. ТАСС) террористическая ячейка "Хезболлах" запустила несколько ракет из Ливана в район горы Хар-Дов на севере Израиля. В ответ самолет ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке и месту запуска [ракет] в Ливане", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Также пресс-служба армии Израиля сообщила о нанесении ударов по инфраструктуре и военным постам "Хезболлах" в Ливане. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация