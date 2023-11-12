12 ноября, 03:31
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об уничтожении более 150 туннелей и подземных объектов ХАМАС

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ в резерве Джонатана Конрикуса, боевики движения используют тоннели для хранения боеприпасов и проведения неожиданных атак на израильских военных

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля в ходе наземной операции в секторе Газа уничтожили более 150 тоннелей и других подземных объектов радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

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"Мы также ведем поиски тоннелей, подземной инфраструктуры ХАМАС, которая для них, как нам известно, очень важна", - сказал он. "Мы уничтожили в большинстве случаев при помощи взрывчатых веществ более 150 тоннелей и комплексов", - добавил он.

По его словам, боевики ХАМАС используют тоннели для хранения боеприпасов, а также для проведения неожиданных атак на израильских военных. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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