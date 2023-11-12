В Газу въехали свыше 850 грузовиков с гуманитарной помощью

По данным Армии обороны Израиля, в состав гумпомощи вошли продукты питания, медикаменты, вода и другое

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Свыше 850 грузовиков с гуманитарной помощью к настоящему времени въехали в сектор Газа. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

"Мы продолжаем оказывать помощь Газе. Она приходит не из Израиля, но мы содействуем ей ежедневно. Все больше грузовиков входит в сектор Газа. К настоящему моменту более 850 из них въехали [в сектор Газа]", - сказал он.

По его словам, они доставили продукты питания, медикаменты, оборудование для убежищ, палатки, временные дома, воду.

"Грузовики, может быть, не означают многого, но мы говорим об около 6 тыс. тонн продовольствия, 2,5 тыс. тонн различного медицинского оборудования", - добавил Конрикус.

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа началась 21 октября - спустя две недели после начала обострения ближневосточного конфликта.