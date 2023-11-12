Армия Израиля уничтожила более 60 боевиков "Хезболлах"

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус отметил, что это "достаточно большие потери" для шиитской организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Израильские военные с начала октября уничтожили более 60 боевиков шиитской организации "Хезболлах" при атаках на северные регионы Израиля. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

"Мы очень сфокусированы на действиях движения "Хезболлах", анализируем их деятельность и бдительно обороняемся. Насколько мне известно, по данным "Хезболлах", более 60 их боевиков были убиты в попытках атак на Израиль", - сказал он. "Некоторые из них [были убиты] во время нападений, некоторые после, а некоторые до атак. Но это достаточно большие потери для "Хезболлах". Надеемся, что это послужит сигналом, который не пойдет на пользу их цели атаковать Израиль", - добавил он.

Боевики "Хезболлах" регулярно обстреливают Израиль с территории Ливана. Власти Израиля сообщали об эвакуации жителей из населенных пунктов, расположенных в приграничной полосе на расстоянии до 5 км от границы с Ливаном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее вновь предостерег руководство "Хезболлах" от развязывания полномасштабных боевых действий против еврейского государства. По его словам, эскалация стала бы для организации "ошибкой всей жизни".