12 ноября, 04:27
Палестино-израильский конфликт

WP: политика Вашингтона по Ближнему Востоку грозит подорвать его позиции на мировой арене

Дмитрий Кирсанов/ ТАСС
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Арабские страны не хотят публично идти навстречу США, пишет газета

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Политика Вашингтона относительно палестино-израильского конфликта грозит нанести ущерб позициям США на Ближнем Востоке и на международной арене. Такую оценку приводит газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей руководства арабских стран и аналитиков.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

Как пишет издание, "негодование в связи с огромным сопутствующим ущербом мирному населению" нарастает не только в отношении Израиля, но и США, что нашло отражение во время визита госсекретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток и в страны Азии. "Премьер-министры и дипломаты упрекали его из-за действий Израиля, при этом многие из них отмечали, что эти атаки осуществляются при помощи американских вооружений, а призывы к введению гуманитарных пауз вместо режима прекращения огня грозят продолжением насилия в отношении тех, кто не принимает участия в боевых действиях", - пишет газета.

WP отмечает, что обеспокоенность снижением влияния США на Ближнем Востоке появилась в Вашингтоне задолго до последнего обострения палестино-израильского конфликта. "Но нынешняя ситуация, вероятно, ускорит и усугубит последствия, считают аналитики. Тесные связи США и Израиля в подходе к [сектору] Газа привели к тому, что арабские страны не хотят публично идти навстречу Вашингтону по тем или иным вопросам", - отмечает газета.

Издание отмечает, что в условиях мирового раскола, вызванного украинским конфликтом, "кризис в Газе дает основания" для утверждений о том, что "западные страны куда больше беспокоит гибель белых христиан на Украине, чем небелых мусульман на Ближнем Востоке". При этом, как пишет WP, в администрации президента США Джо Байдена надеются, что быстрое завершение операции Вооруженных сил Израиля позволит "сократить долгосрочные последствия для США". 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация