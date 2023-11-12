WP: политика Вашингтона по Ближнему Востоку грозит подорвать его позиции на мировой арене

Арабские страны не хотят публично идти навстречу США, пишет газета

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Политика Вашингтона относительно палестино-израильского конфликта грозит нанести ущерб позициям США на Ближнем Востоке и на международной арене. Такую оценку приводит газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей руководства арабских стран и аналитиков.

Как пишет издание, "негодование в связи с огромным сопутствующим ущербом мирному населению" нарастает не только в отношении Израиля, но и США, что нашло отражение во время визита госсекретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток и в страны Азии. "Премьер-министры и дипломаты упрекали его из-за действий Израиля, при этом многие из них отмечали, что эти атаки осуществляются при помощи американских вооружений, а призывы к введению гуманитарных пауз вместо режима прекращения огня грозят продолжением насилия в отношении тех, кто не принимает участия в боевых действиях", - пишет газета.

WP отмечает, что обеспокоенность снижением влияния США на Ближнем Востоке появилась в Вашингтоне задолго до последнего обострения палестино-израильского конфликта. "Но нынешняя ситуация, вероятно, ускорит и усугубит последствия, считают аналитики. Тесные связи США и Израиля в подходе к [сектору] Газа привели к тому, что арабские страны не хотят публично идти навстречу Вашингтону по тем или иным вопросам", - отмечает газета.

Издание отмечает, что в условиях мирового раскола, вызванного украинским конфликтом, "кризис в Газе дает основания" для утверждений о том, что "западные страны куда больше беспокоит гибель белых христиан на Украине, чем небелых мусульман на Ближнем Востоке". При этом, как пишет WP, в администрации президента США Джо Байдена надеются, что быстрое завершение операции Вооруженных сил Израиля позволит "сократить долгосрочные последствия для США".