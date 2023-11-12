12 ноября, 09:07
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Дании призвал различать ХАМАС и Палестину

Ларс Лёкке Расмуссен также отметил, что Израилю необходимо защищаться в рамках международного права

СТОКГОЛЬМ, 12 ноября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно различать палестинское радикальное движение ХАМАС и Государство Палестина. С таким призывом выступил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в преддверии своей поездки 12 ноября в Израиль и Палестину, в ходе которой он встретится с израильским министром иностранных дел Эли Коэном, палестинским премьер-министром Мухаммедом Штайе и специальным координатором ООН по палестино-израильскому урегулированию Тором Веннесландом.

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"Нет сомнений в том, что Израиль имеет право защищаться в этой ситуации, но делать это, конечно, необходимо в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права. Об этом среди прочего мне предстоит поговорить с моим израильским коллегой, - отметил датский политик. - Кроме того, крайне важно в этой сложной ситуации сохранять хладнокровие и различать террористическую организацию ХАМАС и Палестинскую автономию. Именно поэтому я встречусь с премьер-министром Палестинской автономии Мухаммедом Штайе, чтобы выразить нашу полную поддержку Палестинской автономии и палестинскому гражданскому населению".

Расмуссен подчеркнул, что Дания выделяет дополнительные 75 млн крон ($10,75 млн) на гуманитарную помощь сектору Газа, где складывается критическая ситуация для населения, и тысячи людей погибли. "Здесь и сейчас важно разрешить продолжающийся кризис. В то же время мы не должны забывать о долгосрочной перспективе. Вот почему Дания работает вместе с ЕС над возобновлением мирного процесса для решения вопроса о сосуществовании в будущем двух государств", - добавил глава датского МИД.

Во время визита Расмуссен намерен обсудить атаки ХАМАС на Израиль, гуманитарный кризис в секторе Газа и последствия ситуации как для Израиля, так и для Палестины. Он также встретится с членами семей израильских заложников, находящихся в секторе Газа, и посетит Западный берег. Представитель датского правительства впервые посетит Израиль и Палестину после нападения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Это также первый визит в зону конфликта одного из министров скандинавских стран. 

Теги:
ПалестинаДанияПалестино-израильский конфликтИзраильРасмуссен, Ларс ЛёккеШтайе, Мухаммед
© Информационное агентство ТАСС
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