Эрдоган считает, что Нетаньяху обеспокоен реакцией на действия Израиля и покинет политику

Президент Турции отметил, что внеочередной саммит ОИС и ЛАГ продемонстрировал единую и солидарную позицию всего исламского мира против действий израильской стороны

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен из-за реакции нескольких стран на действия его страны в секторе Газа и не сохранит места в политике.

"Нетаньяху очень нервничает. Его сильно обеспокоили заявления президента Франции [Эмманюэля] Макрона. Саммит в Эр-Рияде его заставил сильно нервничать. Нетаньяху, сегодня у тебя хорошие дни. Но тебя ждет совсем иное время. Почему? Матери [в Газе] несут своих детей, завернутых в саваны, на кладбища. Их проклятия положат тебе конец. Знай, Нетаньяху, ты уходишь, уйдешь", - сказал он во время выступления в Стамбуле, которое транслировали местные телеканалы.

Эрдоган отметил, что внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, прошедший 11 ноября в Эр-Рияде, продемонстрировал единую и солидарную позицию всего исламского мира против действий Израиля. Он также указал, что на саммите были приняты серьезные решения, в том числе о том, чтобы считать поселенческую политику Израиля на палестинских территориях террористической.

10 ноября Макрон в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что действия израильской армии, наносящей удары по территории сектора Газа, в результате чего гибнут мирные жители, нелегитимны и не имеют оправдания. При этом он подчеркнул, что осуждает нападение сторонников ХАМАС на территорию Израиля и считает необходимой борьбу с терроризмом.

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что считает "серьезной ошибкой" критические высказывания Макрона. По его мнению, Макрон "совершил серьезную ошибку с точки зрения как фактов, так и морали", сделав подобные заявления.