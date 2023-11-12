12 ноября, 14:11
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган считает, что Нетаньяху обеспокоен реакцией на действия Израиля и покинет политику

Президент Турции отметил, что внеочередной саммит ОИС и ЛАГ продемонстрировал единую и солидарную позицию всего исламского мира против действий израильской стороны

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен из-за реакции нескольких стран на действия его страны в секторе Газа и не сохранит места в политике.

"Нетаньяху очень нервничает. Его сильно обеспокоили заявления президента Франции [Эмманюэля] Макрона. Саммит в Эр-Рияде его заставил сильно нервничать. Нетаньяху, сегодня у тебя хорошие дни. Но тебя ждет совсем иное время. Почему? Матери [в Газе] несут своих детей, завернутых в саваны, на кладбища. Их проклятия положат тебе конец. Знай, Нетаньяху, ты уходишь, уйдешь", - сказал он во время выступления в Стамбуле, которое транслировали местные телеканалы.

Эрдоган отметил, что внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, прошедший 11 ноября в Эр-Рияде, продемонстрировал единую и солидарную позицию всего исламского мира против действий Израиля. Он также указал, что на саммите были приняты серьезные решения, в том числе о том, чтобы считать поселенческую политику Израиля на палестинских территориях террористической.

10 ноября Макрон в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что действия израильской армии, наносящей удары по территории сектора Газа, в результате чего гибнут мирные жители, нелегитимны и не имеют оправдания. При этом он подчеркнул, что осуждает нападение сторонников ХАМАС на территорию Израиля и считает необходимой борьбу с терроризмом.

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что считает "серьезной ошибкой" критические высказывания Макрона. По его мнению, Макрон "совершил серьезную ошибку с точки зрения как фактов, так и морали", сделав подобные заявления. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп ТайипНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация