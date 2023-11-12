Генсек ООН попросил Иран вынудить ХАМАС освободить всех заложников

Антониу Гутерриш также просил иранскую сторону сказать "Хезболлах", что нельзя создать ситуацию, при которой конфликт охватит весь Ливан

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу CNN сообщил, что общался с иранскими властями и попросил тех повлиять на палестинское движение ХАМАС с целью вынудить его освободить всех заложников в секторе Газа. Глава всемирной организации также попросил Тегеран повлиять на шиитское движение "Хезболлах" с тем, чтобы Ливан не оказался втянут в палестино-израильский конфликт.

"Я общался с Ираном и попросил у него две вещи: во-первых, оказать давление на ХАМАС для немедленного и безусловного освобождения заложников, а во-вторых, сказать "Хезболлах", что нельзя создать ситуацию, при которой конфликт охватит весь Ливан", - сказал Гутерриш.