12 ноября, 15:45,
обновлено 12 ноября, 16:02
Палестино-израильский конфликт

Генсек ООН попросил Иран вынудить ХАМАС освободить всех заложников

Антониу Гутерриш также просил иранскую сторону сказать "Хезболлах", что нельзя создать ситуацию, при которой конфликт охватит весь Ливан

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу CNN сообщил, что общался с иранскими властями и попросил тех повлиять на палестинское движение ХАМАС с целью вынудить его освободить всех заложников в секторе Газа. Глава всемирной организации также попросил Тегеран повлиять на шиитское движение "Хезболлах" с тем, чтобы Ливан не оказался втянут в палестино-израильский конфликт.

"Я общался с Ираном и попросил у него две вещи: во-первых, оказать давление на ХАМАС для немедленного и безусловного освобождения заложников, а во-вторых, сказать "Хезболлах", что нельзя создать ситуацию, при которой конфликт охватит весь Ливан", - сказал Гутерриш. 

Теги:
ИранЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация