Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе

Канцлер Германии считает, что это даст передышку движению ХАМАС для восстановления сил

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против немедленного прекращения огня или длинной гуманитарной паузы в секторе Газа, поскольку, с его точки зрения, это даст передышку радикальному движению ХАМАС для восстановления сил.

"Я не считаю правильными некоторые требования немедленного прекращения огня или установления длинной паузы, которая практически является тем же самым, поскольку в конечном счете это будет означать, что Израилю придется дать ХАМАС возможность отдохнуть и достать новые ракеты, чтобы снова их запускать. С этим нельзя будет согласиться", - заявил глава правительства ФРГ, отвечая на вопросы редакции газеты Heilbronner Stimme.