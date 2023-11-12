Полиция задержала десятки людей в Афинах во время пропалестинской акции

На стадионе "Панатинаикос" зрители развернули десятки палестинских флагов и транспарантов в поддержку Палестины

АФИНЫ, 12 ноября. /ТАСС/. Греческая полиция задержала десятки людей в столице во время пропалестинской акции в ходе афинского марафона, участники которого финишировали на стадионе "Панатинаикос" в центре города. Об этом сообщил портал enikos.gr.

По его данным, на стадионе зрители развернули десятки палестинских флагов и транспарантов в поддержку Палестины. Полицейские задержали десятки участников акции, в основном палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.