Эмир Катара заявил, что Доха продолжает усилия по освобождению заложников в Газе

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани также подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа и защиты гражданского населения анклава

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом подтвердил, что Доха продолжает усилия по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщила канцелярия главы эмирата.

"В ходе разговора [стороны] рассмотрели последние события в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях, обсудили стратегические отношения между двумя дружественными странами, а также наиболее важные вопросы на региональном и международном уровнях, представляющие взаимный интерес", - следует из заявления, опубликованного на сайте канцелярии эмира Катара.

Эмир "подтвердил продолжающиеся дипломатические усилия Катара по снижению эскалации, включая усилия по освобождению заключенных и открытию контрольно-пропускного пункта "Рафах" для иностранцев и гуманитарной помощи, высоко оценив роль США в этом контексте", указывается в тексте. Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа и защиты гражданского населения анклава. В свою очередь Байден "выразил благодарность и признательность" премьеру Катара за дипломатические усилия Дохи по ситуации вокруг сектора Газа.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного палестинского чиновника сообщило, что движение ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников из-за действий Израиля в отношении больницы "Аш-Шифа", расположенной на севере сектора Газа.

Телеканал Al Hadath 10 ноября сообщил о достижении договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у ХАМАС. Телекомпания NBC со ссылкой на представителя администрации Байдена проинформировала, что ХАМАС и Израиль обсуждают возможность освобождения 80 заложников, если еврейское государство выпустит из тюрем палестинских женщин и подростков. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США участвуют в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу освобождения заложников, но не раскрыл подробности. 2 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 242.