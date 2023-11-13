12 ноября, 22:32
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: израильская армия штурмует палестинские деревни на Западном берегу реки Иордан

Столкновения зафиксировали в Урифе и Будрусе

РАБАТ, 13 ноября. /ТАСС/. Израильская армия штурмует деревню Уриф, расположенную к юго-западу от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

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По его сведениям, между палестинцами и израильскими военными, которые осуществляют рейды и аресты в Урифе, происходят столкновения.

Кроме того, столкновения отмечены в деревне Будрус к западу от города Рамалла на Западном берегу. Как утверждает телеканал Al Mayadeen, израильская армия открывает огонь в направлении местных жителей. Информация о пострадавших не поступала. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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