Премьер Палестины провел встречу с главой МИД Дании

Мухаммед Штайе в разговоре с Ларсом Лёкке Расмуссеном потребовал обеспечить безопасные поставки гуманитарной и медицинской помощи во все районы сектора Газа

РАБАТ, 13 ноября. /ТАСС/. Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе провел в воскресенье в Рамалле встречу с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в зоне ближневосточного конфликта.

Штайе призвал международное сообщество "способствовать немедленному прекращению огня и израильской агрессии в секторе Газа". Он также потребовал "обеспечения безопасной доставки гуманитарной и медицинской помощи во все районы сектора Газа", сообщает информационное агентство WAFA.

Палестинский премьер указал на необходимость "оказать давление на Израиль с тем, чтобы тот прекратил попытки оккупировать сектор Газа и отделить его от Западного берега реки Иордан".