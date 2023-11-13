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Палестино-израильский конфликт

Премьер Палестины провел встречу с главой МИД Дании

Мухаммед Штайе в разговоре с Ларсом Лёкке Расмуссеном потребовал обеспечить безопасные поставки гуманитарной и медицинской помощи во все районы сектора Газа

РАБАТ, 13 ноября. /ТАСС/. Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе провел в воскресенье в Рамалле встречу с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в зоне ближневосточного конфликта.

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Штайе призвал международное сообщество "способствовать немедленному прекращению огня и израильской агрессии в секторе Газа". Он также потребовал "обеспечения безопасной доставки гуманитарной и медицинской помощи во все районы сектора Газа", сообщает информационное агентство WAFA.

Палестинский премьер указал на необходимость "оказать давление на Израиль с тем, чтобы тот прекратил попытки оккупировать сектор Газа и отделить его от Западного берега реки Иордан". 

Теги:
ПалестинаДанияПалестино-израильский конфликтИзраильРасмуссен, Ларс ЛёккеШтайе, Мухаммед
© Информационное агентство ТАСС
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