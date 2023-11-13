12 ноября, 23:22
Палестино-израильский конфликт

Страны Боливарианского альянса поддержали соглашения саммита в Эр-Рияде

В организации отметили, что "поддержат любые инициативы, направленные на прекращение массовых убийств в Газе, на соблюдение международного права, международного гуманитарного права и выполнение резолюций ООН"

КАРАКАС, 13 ноября. /ТАСС/. Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) решительно поддерживают соглашения, принятые на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде. Об этом говорится в заявлении АЛБА, которое министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто разместил в воскресенье на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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"Государства, входящие в Боливарианский альянс для народов Америки, решительно поддерживают соглашения, принятые на совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества по израильской агрессии против палестинского народа, которые были одобрены 79 странами 11 ноября 2023 года в Эль-Риаде", - говорится в заявлении латиноамериканских стран альянса АЛБА.

"АЛБА присоединяется к осуждению израильской агрессии в секторе Газа, <…> и систематических нарушений прав человека. Также присоединяется к требованию немедленно прекратить операции уничтожения и поддерживает запрос о расследовании военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершает Израиль против палестинского народа", - сообщается в документе АЛБА.

В заявлении АЛБА подчеркивается, что альянс "поддержит любые инициативы, направленные на прекращение массовых убийств в Газе, на соблюдение международного права, международного гуманитарного права и выполнение резолюций ООН, которые гарантируют образование и независимость государства Палестина".

В региональной объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия. 

Теги:
ПалестинаВенесуэлаПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраиль
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