В Британии намерены ужесточить законы о протестах после марша в поддержку Палестины

Риши Сунак собирается также изменить закон об оправдании терроризма и снизить требования для запрета протестных акций

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен ужесточить законодательство о собраниях на фоне многотысячных акций в поддержку Палестины. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

По ее данным, британские власти планируют преследовать лиц, которые во время демонстраций забираются на автобусные остановки или поджигают дымовые шашки и используют другие пиротехнические средства. Кроме того, Сунак собирается ужесточить закон об оправдании терроризма и снизить требования для запрета протестных акций.

11 ноября в Лондоне прошла массовая акция в поддержку Палестины, в которой приняли участие от 300 до 500 тыс. человек. Участники марша потребовали от британского правительства добиваться установления режима прекращения огня в Газе. Сунак назвал планы проведения акции "неуважительными и провокационными", а глава МВД Суэлла Браверман пыталась не допустить марша в День перемирия - годовщину подписания Компьенского перемирия, ознаменовавшего окончание Первой Мировой войны.

Согласно британскому законодательству, для этого Браверман было необходимо получить соответствующую рекомендацию от лондонской полиции, однако руководитель Скотленд-Ярда Марк Роули заявил об отсутствии разведданных о возможности серьезных беспорядков и, как следствие, оснований для запрета протестов. После этого министр обвинила правоохранительные органы в "подыгрывании левым активистам".

Демонстрации в поддержку Палестины проходят в Лондоне регулярно по субботам, собирая с каждой неделей все большее число людей. Всего за месяц их проведения были задержаны более 100 активистов за нарушение общественного порядка или выражение поддержки палестинскому движению ХАМАС, которое признано в стране террористической организацией.

11 ноября, в День перемирия, на улицы британской столицы также вышли около 2 тыс. английских националистов и футбольных фанатов с целью "защитить памятники" павшим солдатам от участников пропалестинских демонстраций. Они вступали в стычки с полицией, в результате чего были задержаны более 120 человек. Ранее часть правых организаций, которые не присоединились к этой акции, предупреждали, что столкновения между двумя группами активистов могут использоваться властями как повод для ужесточения внутреннего законодательства в стране.