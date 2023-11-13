Япония считает ситуацию в секторе Газа крайне непредсказуемой

Как отметил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно, речь идет о напряженности в регионе, которая "растет ежечасно"

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Ситуация в секторе Газа является крайне непредсказуемой в связи с ежечасно растущим напряжением в регионе.

Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Напряжение [в секторе Газа] растет ежечасно, ситуация крайне непредсказуема. Япония с большой тревогой собирает информацию о происходящем, включая вопрос ухудшения положения дел в гуманитарной сфере", - сказал генсек кабмина.

Мацуно также подчеркнул, что все вовлеченные в конфликт стороны должны действовать в соответствии с международным правом.