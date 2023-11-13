Остин считает, что военным США и КНР важно разговаривать для предотвращения кризисов

Министр обороны США заявил об этом на пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Военному руководству Соединенных Штатов и Китая необходимо общаться, чтобы предотвращать кризисы. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой.

"Я думаю, очень важно иметь возможность поддерживать контакт, чтобы суметь предотвратить выход кризисов из-под контроля", - указал министр.

Он отметил, что общение должно происходить на уровне высокопоставленных военных и глав оборонных ведомств. При этом важно, чтобы диалог мог состояться в любой момент, когда это потребуется, подчеркнул Остин. "Но эти переговоры должны быть содержательными", - отметил глава Пентагона.

Остин не стал отвечать на вопрос журналистов о предстоящей встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая пройдет 15 ноября на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, указав, что "не хотел бы спекулировать о переговорах" глав государств. При этом он добавил, что рассчитывает "в какой-то момент времени в будущем" поговорить с представителями Минобороны Китая.

Ранее издание Nikkei Asia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона высокого ранга сообщило, что Остин намерен провести встречу со своим китайским коллегой на полях конференции по вопросам безопасности АСЕАН+, которая пройдет в Индонезии на этой неделе. С кем именно будет встречаться Остин, неизвестно, поскольку в октябре в отставку ушел министр обороны КНР Ли Шанфу и пока имя нового министра не объявлено.