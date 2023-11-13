В Люксембурге заявили, что руководство ХАМАС находится не в Газе

По этой причине нужны переговоры с другими странами, считает глава МИД страны Жан Ассельборн

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Ужасы нападения на Израиль 7 октября не должны повториться в секторе Газа, нужно стремиться к поиску дипломатического решения и вести переговоры с другими странами, поскольку руководство радикального палестинского движения ХАМАС находится не в анклаве. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Мы не знаем, что происходит в больницах Газы, - сказал он. - Я считаю, что мы должны прислушиваться к "Врачам без границ", Всемирной организации здравоохранения, которые сообщают, что людям, которые находятся там в реанимации, уже не на что надеяться, нет кислорода, воды и электричества, они умрут. Мы знаем, что хамасовцы прячутся в больницах, но мы должны добиться того, чтобы ужасы нападений 7 октября не повторились теперь в Газе. Мы должны добиваться дипломатического решения, переговоров. Я знаю, что нельзя вести переговоры с ХАМАС, но можно вести переговоры, например, с Катаром. Вы знаете, что руководство ХАМАС находится не в Газе, оно базируется в других странах, и эти государства несут большую ответственность".

Ассельборн не дал ответа на вопрос арабских журналистов, намерен ли Евросоюз вводить санкции против Израиля по аналогии с реакцией на конфликт на Украине и действиями в отношении России.