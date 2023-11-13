"Красный Полумесяц" заявил об окружении больницы "Аль-Кудс" силами армии Израиля

В медучреждении готовится эвакуация пациентов и персонала

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Израильские ВС окружили больницу "Аль-Кудс" на севере сектора Газа. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца на своей странице в социальной сети X.

По его информации, "израильские военнослужащие и танки размещены со всех сторон от больницы". Утверждается, что в медучреждении ведется подготовка к эвакуации пациентов и членов их семей, а также персонала.

8 ноября арабские СМИ информировали о нанесении Израилем ударов по больнице. В свою очередь израильские военные утверждали, что удары были нанесены по боевикам радикального палестинского движения ХАМАС, которые находились в прилегающем к госпиталю здании, что привело к "вторичным взрывам". Израильская сторона неоднократно обвиняла сторонников ХАМАС в том, что они располагают объекты своей инфраструктуры в непосредственной близости от гражданских объектов, а также в тоннелях под ними.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа.