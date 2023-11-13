Посол Израиля заявил, что страна не влияет на количество проходящих через КПП "Рафах"

Александр Бен Цви объяснил, что решение принимает египетская сторона

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Израиль согласует списки для прохода через КПП "Рафах", но не устанавливает число людей, которые могут пройти через него в сутки, этим занимается Египет. Об этом сообщил журналистам посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Списки проходили через нас по очереди. Кто-то подавал раньше, кто-то позже, это не важно. Списки есть, но сколько людей проходит через этот КПП мы не решаем. Это не наше решение, египтяне сегодня пропускают 600-650 в день", - сказал дипломат.

Ранее в МЧС России заявляли, что в понедельник КПП "Рафах" пересекли 98 граждан РФ.

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. В минувшее воскресенье первая группа граждан РФ через КПП "Рафах" перешла на территорию Египта. Всего пункт пропуска за два дня пересекли 168 граждан РФ. Сотрудники МЧС России встретили их и оказали медицинскую и психологическую помощь.