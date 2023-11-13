13 ноября, 14:34
Палестино-израильский конфликт

В ОБСЕ указали на рост преступлений на почве ненависти против мусульман и евреев

В организации отметили, что обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало "волну дискриминации"

ВЕНА, 13 ноября. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметило увеличение количества преступлений на почве ненависти, направленных против представителей мусульманских и еврейских общин.

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"В течение последнего месяца во многих странах - членах ОБСЕ наблюдается рост количества преступлений на почве ненависти, что серьезно сказывается на безопасности еврейских и мусульманских общин и угрожает подорвать стабильность в обществе", - говорится в заявлении организации.

Она отметила, что обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало "волну дискриминации" в отношении евреев и мусульман. Речь, в частности, идет об использовании риторики ненависти, нападениях на чужое имущество и религиозные объекты, угрозах расправой и убийствах.

"Если не принять меры, преступления на почве ненависти могут привести к дальнейшему насилию и более масштабным конфликтам", - указали в БДИПЧ. 

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