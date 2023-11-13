13 ноября, 15:53,
обновлено 13 ноября, 16:40
Палестино-израильский конфликт

Боррель сообщил о прекращении работы 20 из 35 больниц в Газе

Fadi Alwhidi/ Anadolu via Getty Images
© Fadi Alwhidi/ Anadolu via Getty Images

По словам главы дипломатии Евросоюза, часть из них полностью разрушена

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. 20 из 35 больниц в секторе Газа перестали работать, часть из них полностью разрушена. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

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"Вызывает большую озабоченность ситуация с больницами, часть из которых разрушена. 20 из 35 больниц, по данным ВОЗ, перестали функционировать, потому что нет топлива, нет воды и электричества", - сказал он.

Боррель отметил сложности с доставкой гуманитарной помощи населению анклава. "Мы увеличили гуманитарную помощь [Газе] до €100 млн, но эта помощь должна доставляться. Нет смысла предоставлять ее, если грузовики не могут прибывать в Газу", - добавил он.

По словам главы евродипломатии, страны ЕС после долгих дискуссий согласовали единую позицию относительно гуманитарной ситуации в Газе, призвав Израиль "к немедленным гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров". Он также подчеркнул, что поедет в Израиль и Палестину на этой неделе для обсуждения ситуации в регионе.

В новость внесена правка (19:03 мск) - передается с изменением в заголовке числа больниц, верно - 20 из 35. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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