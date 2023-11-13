БАПОР не сможет доставить гуманитарную помощь в Газу 14 ноября из-за нехватки топлива

По словам директора по делам агентства в секторе Газа Томаса Уайта, более 700 грузовиков с гуманитарной помощью должны въезжать туда каждые 10 дней, чтобы просто "держать темп"

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не сможет обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа во вторник, 14 ноября, из-за нехватки топлива. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на директора по делам БАПОР в секторе Газа Томаса Уайта.

По его информации, у агентства есть около 80 грузовиков, которые перевозят помощь через КПП "Рафах". "У нас нет топлива, чтобы залить эти грузовики. Завтра мы не получим помощи из Египта", - приводит телеканал слова Уайта. Более 700 грузовиков с гуманитарной помощью должны въезжать в Газу каждые 10 дней, чтобы просто "держать темп", сказал директор по делам БАПОР в анклаве. Логистика "не поспевает за спросом", добавил он.

Уайт объяснил, что в течение последних двух с половиной недель агентство использовало топливо из стратегического резервуара в секторе Газа, доступ к которому был получен благодаря посредничеству ЦАХАЛ, отмечает телеканал. По его словам, этот резервуар объемом 1 млн л, в который поступает топливо по идущему в Египет трубопроводу, в настоящее время полностью иссяк.