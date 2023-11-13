В Литве предложили передавать Украине авто с номерами РФ в случае конфискации

Председатель комитета литовского Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас считает, Вильнюс может последовать по примеру Риги в этом вопросе

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета литовского Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас считает, что автомобили с российскими номерами, если будет принято решение об их конфискации, следует по примеру Латвии передавать Украине.

"Полагаю, что автомобили с российскими номерами должны подвергаться конфискации, а еще лучше, если потом их будут отдавать украинцам", - приводит портал телеканала LNK его слова.

Литва с 11 сентября запрещает въезд автомобилей с выданными в РФ номерами. Исключение сделано для транзита в Калининград. Въехавшие после 11 сентября машины задерживаются. "До 11 марта они могут вывезти из Литвы эти автомобили, иначе их конфискуют", - сказал председатель парламентского комитета.