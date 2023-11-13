Израиль готовит оперативные планы для восстановления безопасности на севере страны

Начальник Генштаба Армии обороны еврейского государства Герци Халеви утвердил оборонительные и наступательные планы и дал указание поддерживать высокую боеготовность всех войск в этом районе

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Израильские военные готовят оперативные планы для восстановления безопасности на северной границе страны, где продолжаются обстрелы со стороны Ливана. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви по итогам совещания в Северном командовании, сообщила армейская пресс-служба.

"Мы готовим оперативные планы для севера. Наша миссия - принести безопасность. Ситуация в сфере безопасности не останется такой, когда гражданское население севера не чувствует себя безопасно, возвращаясь в свои дома", - заявил начальник Генштаба.

Как отметили в пресс-службе, в ходе совещания Халеви утвердил оборонительные и наступательные планы и дал указание поддерживать высокую боеготовность всех войск на севере.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Продолжает нарастать напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно фиксируются обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, целью становятся объекты "Хезболлах". Власти Израиля заявили об эвакуации жителей из населенных пунктов, расположенных в приграничной полосе на расстоянии до 5 км от границы с Ливаном.