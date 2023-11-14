13 ноября, 21:15
Палестино-израильский конфликт

СМИ: на юге Ливана при ударе Израиля погибли два мирных жителя

AP Photo/ Hassan Ammar, File
© AP Photo/ Hassan Ammar, File

Еще несколько человек получили ранения, передает портал Naharnet

БЕЙРУТ, 14 ноября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали поселок Айната в пограничном районе на юге Ливана в ответ на вылазки боевиков шиитской милиции "Хезболлах", жертвами удара стали по меньшей мере два человека.

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Как передал новостной портал Naharnet, один из ударов был нанесен по жилому дому, в результате погибли два мирных жителя, еще несколько человек получили ранения.

По информации портала, на протяжении дня израильская артиллерия вела обстрелы населенных пунктов Мхейбиб, Блида, Альма-эш-Шааб, Рамия, Эд-Духейра, Джеббин, Аита-эш-Шааб, Маркаба и Хула. При этом использовались в том числе боеприпасы с белым фосфором.

Жертвами вооруженной конфронтации между израильской армией и "Хезболлах", которая продолжается в пограничных районах с 8 октября, стали 11 мирных жителей, 69 шиитских боевиков и 12 членов радикальных палестинских группировок. По сведениям Naharnet, в Израиле за этот период погибли девять человек, в том числе шесть военнослужащих. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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