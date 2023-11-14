13 ноября, 23:36
Палестино-израильский конфликт

Американская организация подала иск против Байдена, обвинив в соучастии в геноциде в Газе

Президент США Джо Байден. AP Photo/ Andrew Harnik
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Andrew Harnik

В Center for Constitutional Rights заявили, что президент США, а также госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин публично неоднократно выступали с заявлениями о безоговорочной поддержке действий израильского правительства

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Американская правозащитная организация Center for Constitutional Rights (Центр в защиту конституционных прав) подала иск в федеральный суд против администрации президента США Джо Байдена, обвинив его в соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа.

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"Правительство Израиля совершает геноцид против палестинского народа в секторе Газа при безоговорочной поддержке США <...>. С 7 октября израильское правительство убило по меньшей мере 11,1 тыс. палестинцев в секторе Газа, в том числе более 4,6 тыс. детей, и ранило более 28 тыс. человек. Имеются документальные подтверждения использования белого фосфора <...>. Соединенные Штаты не выполняют свои юридические обязательства по предотвращению геноцида, а президент Байден и другие высокопоставленные чиновники активно помогают и подстрекают геноцид палестинского народа, проводимый израильским правительством", - говорится в заявлении организации, опубликованном 13 ноября на ее сайте.

"Президент Байден, госсекретарь [США Энтони] Блинкен и министр обороны [США Ллойд] Остин не только не смогли воспользоваться своим влиянием для предотвращения геноцида, но и публично неоднократно выступали с заявлениями о безоговорочной поддержке действий израильского правительства", - отмечает Center for Constitutional Rights.

В заявлении говорится, что организация 13 ноября подала федеральный иск от имени палестинских правозащитных организаций и палестинцев в Газе и США против Байдена и высокопоставленных чиновников в его администрации. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, ДжоБлинкен, ЭнтониОстин, Ллойд
© Информационное агентство ТАСС
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