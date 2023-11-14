Персонал и пациенты остаются запертыми в больнице "Аль-Кудс" без воды и света

Как сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца, всего в здании находятся около 300 человек

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 300 сотрудников и пациентов госпиталя "Аль-Кудс" на севере палестинского анклава остаются заблокированными в здании больницы без еды, воды и электричества. Об этом сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца (PRCS).

"Попытка эвакуировать больницу Аль-Кудс провалилась <...> и наши медицинские бригады, пациенты и раненые вместе со своими товарищами остаются запертыми внутри больницы без еды, воды и электричества", - указали в организации, отметив, что в больнице заблокированы 300 человек.

Ранее в PRCS сообщили, что 13 ноября колонна автомобилей, направлявшаяся для эвакуации пациентов и персонала больницы "Аль-Кудс" на севере сектора Газа, была вынуждена повернуть назад из-за интенсивных обстрелов в районе этого медучреждения.

8 ноября арабские СМИ проинформировали о нанесении Израилем ударов по "Аль-Кудс". В свою очередь израильские военные утверждали, что удары были нанесены по боевикам радикального палестинского движения ХАМАС, которые находились в прилегающем к больнице здании, что привело к "вторичным взрывам". Израильская сторона неоднократно обвиняла сторонников ХАМАС в том, что они располагают объекты своей инфраструктуры в непосредственной близости от гражданских объектов, а также в тоннелях под ними.